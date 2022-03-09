Поддержка аграриям, строителям, бизнесу: Мишустин представил новый антисанкционный пакет

Правительство России рассмотрело новый пакет мер по повышению устойчивости экономики в условиях санкций. По словам Премьер-министра РФ Михаила Мишустина, уже принятые инициативы или те, которые разрабатываются, «нужны для ускоренной адаптации к сложившейся ситуации, поддержки наших граждан и предприятий в период турбулентности».

Правительство России рассмотрело новый пакет мер по повышению устойчивости экономики в условиях санкций Фото: kremlin.ru

На реконструкцию автомобильных трасс, строительство обходов городов дополнительно 160 млрд рублей

По словам Михаила Мишустина, в числе новых антисанкционых мер – поддержка транспортной системы. «Качественная дорожная инфраструктура нужна для развития экономики во всех регионах страны. На ее создание из федерального бюджета дополнительно выделим более 160 млрд рублей», – сказал Премьер-министр РФ.

По его словам, средства будут направлены на конкретные объекты на федеральных и региональных дорогах в Татарстане, Приморском крае, Белгородской, Кемеровской, Московской и Ярославской областях, а также в Ненецком автономном округе. А именно – на реконструкцию автомобильных трасс, строительство обходов городов и капитальный ремонт моста через Волгу.

В результате будет обновлено и построено свыше 750 км федеральных автомобильных дорог. Еще более 290 – региональных.

Будет обновлено и построено свыше 750 км федеральных автомобильных дорог. Еще более 290 – региональных Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Финансирование позволит в первую очередь ускорить реализацию крупных инфраструктурных проектов, которые окажут поддержку и смежным отраслям, а после завершения строительства улучшится транспортная связанность регионов», – отметил Мишустин.

Дополнительные деньги поступят госкомпании «Автодор» и через Росавтодор субъектам. О каких именно проектах идет речь, в Министерстве транспорта РТ пока не смогли уточнить, призывав дождаться подписания официального документа.

Производителям хлеба компенсируют затраты, сельхозпроизводителям дадут льготные кредиты

Мишустин отметил, что необходимо поддерживать баланс цен на рынке продовольственных товаров.

«Для этого внимательно мониторим, как обстоят дела со стоимостью наиболее важных для людей, социально значимых продуктов питания, в том числе с ценами на хлеб, хлебобулочные изделия. Ведь зерно из России пользуется хорошим спросом за рубежом, его стоимость увеличивается. И в этой ситуации надо обеспечить нужным сырьем прежде всего отечественную хлебопекарную промышленность», – заявил Премьер.

Правительство выделит 2,5 млрд рублей на компенсацию части затрат, которые понесли предприятия на производство хлеба и хлебобулочных изделий Фото: © «Татар-информ»

Правительство выделит 2,5 млрд рублей на компенсацию части затрат, которые понесли предприятия на производство хлеба и хлебобулочных изделий.

В южных регионах уже начались весенние полевые работы. «Важно, чтобы посевная кампания прошла без сбоев. Мы для этого предусмотрели в бюджете субсидирование аграриям льготных кредитов на короткие сроки в размере свыше 10 млрд рублей», – доложил Мишустин.

Однако потребности отрасли больше, в том числе из-за внешнего давления на страну. «Также растет спрос на продовольствие и сельскохозяйственное сырье на мировых рынках. В этих условиях надо обеспечить аграриев всем необходимым для успешного проведения посевной», – отметил Премьер.

Правительство дополнительно выделит 25 млрд рублей, это позволит сельхозпроизводителям в текущем году привлечь краткосрочные кредиты по льготной ставке на общую сумму более 150 млрд рублей.

«Наша главная задача – не дать стройке остановиться»

Большой комплекс мер разработан для поддержки строительной отрасли. «В текущих условиях наша главная задача – не дать стройке остановиться. Это важно прежде всего для миллионов наших граждан, которым нужны новые дома, квартиры, а также для профильного бизнеса», – подчеркнул Мишустин.

Большой комплекс мер разработан для поддержки строительной отрасли Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Для этого предлагается упростить разработку градостроительной документации и процедуры публичных слушаний, ускорить процесс предоставления земельных участков. При необходимости планируется продлять действующие договоры аренды земли. При этом уполномоченные органы получат право устанавливать льготы для арендаторов.

Проще станет регистрация прав и на построенные объекты, для этого потребуется минимальный пакет документов.

Для россиян отменят налог на доходы по вкладам за 2021-2022 годы

Правительство предлагает освободить граждан от уплаты подоходного налога с процентов по банковским вкладам, которые превышают 1 млн рублей. Эта норма была введена с 1 января прошлого года. Предполагалось, что с части дохода, полученного по депозитам, нужно заплатить налог 13%. При этом не имело значения, размещены средства в одном или в разных банках.

«После повышения ключевой ставки кредитные организации существенно увеличили проценты по вкладам, а значит, доходы по ним вырастут, как и сумма налога, которую нужно было бы уплатить в этом году. Отмена такой нормы не только на уплату процентов за прошлый, но и за текущий, 2022 год позволит поддержать граждан и помочь сохранить сбережения, что в нынешней ситуации особенно важно», – заявил Мишустин.

Правительство предлагает освободить граждан от уплаты подоходного налога с процентов по банковским вкладам, которые превышают 1 млн рублей Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Еще одно налоговое решение затронет автомобилистов. «Предлагается снизить число тех, кому придется платить повышенный транспортный налог. Теперь он будет считаться с 10 млн рублей, а не с 3 млн, как было раньше. Работать такая норма станет уже с текущего года», – отметил Мишустин.

В части поддержки предпринимателей, в частности, планируется помочь гостиничному бизнесу через снижение некоторых платежей государству. «Эта отрасль сейчас находится в непростой ситуации», – сказал Премьер.

Правительство России разработало проект плана действий для поддержки экономики в условиях усиления санкционного давления. Он будет постоянно пополняться, исходя из развития событий.

«Не все мероприятия связаны с прямой финансовой поддержкой. Немалая часть усилий будет направлена на улучшение предпринимательского климата. На облегчение регуляторики, снижение административных ограничений и издержек, налоговое стимулирование, либерализацию норм Уголовно-процессуального и Административного кодексов», – отметил Мишустин.

Фото на анонсе: kremlin.ru