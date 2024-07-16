Путин открыл последний участок трассы М11 «Нева»

Президент РФ Владимир Путин открыл Северный обход Твери — последний участок скоростной трассы М11 «Нева», которая связывает Москву и Санкт-Петербург. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

На церемонию открытия российский лидер приехал за рулем Lada Aura — новой модели «АвтоВАЗа».

«Сегодня здесь, в Твери, с опережением срока почти на год мы вводим в эксплуатацию один из объектов „Автодора“ — современную 60-километровую автостраду в объезд города. Это, по сути, финальный, завершающий этап строительства трассы М-11 „Нева“», — отметил Путин в своем выступлении.

«С открытием обхода Твери будет обеспечено непрерывное, бесшовное, бессветофорное скоростное движение между Москвой и Петербургом. Сократится время в пути из северо-западной части страны до Самары, Казани, Екатерибурга, Тюмени <...>», — конкретизировал открывающиеся перспективы глава государства.

«Вот мы сейчас с вашим коллегой разговаривали: у меня где-то в справках было, что на 30 минут будет быстрее дорога <...> между Москвой и Петербургом, но вот он говорит, что на час, где-то на 50 минут. А это уже заметно», — подчеркнул Путин в своей речи.

Общая протяженность трассы М11 составляет 669 километров. Разрешенная скорость на платных участках магистрали достигает 130 км/ч.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что количество беспилотных грузовиков «КАМАЗ» на трассе М11 увеличится до 18.

Видео: пресс-служба Кремля.