Количество беспилотных грузовиков «КАМАЗ» на трассе М11 увеличится до 18

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К концу этого года КАМАЗ планирует увеличить до 18 единиц количество беспилотных грузовиков, курсирующих по трассе М11. Об этом сообщил президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов на вебинаре «Интеллектуальные транспортные системы», который прошел в преддверии форума Kazan Digital Week.

«В настоящее время по трассе М11 курсируют шесть машин. Они перевезли более 10 тыс. тонн грузов. Ни разу не попали в ДТП. Это говорит об их преимуществе. КАМАЗ развивает два направления – стремление к снижению участия водителя в управлении транспортным средством и расширение зоны эксплуатации беспилотных машин», – рассказал спикер.

В прошлом году началась эксплуатация высокоавтоматизированного КАМАЗ-54901 на трассе М11 «Нева» по проекту «Беспилотные логистические коридоры». Были изготовлены шесть высокоавтоматизированных транспортных средств и проведены дорожные испытания.