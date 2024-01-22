Путин откроет Год семьи на форуме «Родные-Любимые» в Москве 23 января

Президент РФ Владимир Путин завтра, 23 января, посетит форум «Родные-Любимые», организованный на площадке выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Это первое масштабное официальное мероприятие, приуроченное к Году семьи, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства проведет встречу с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов «Семья года» и «Это у нас семейное». На звание семьи года претендовали более 100 тыс. семейных команд из всех 89 регионов России.

Во вторник на территории столичного парка также пройдет церемония зажжения символического семейного очага «Огонь сердец наших». В нем примут участие многодетные семьи из разных регионов страны, в том числе и семья Гайфуллиных-Сафиных из Татарстана. О том, как проходил форум «Родные-Любимые» на стенде РТ, можно прочитать в материале «Династия с КАМАЗа, нейроармрестлинг и пироги: как Татарстан открыл Год семьи в Москве».