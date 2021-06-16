Президент России Владимир Путин отказался от протокольной встречи с властями Швейцарии по прибытии в Женеву, сообщает радио Sputnik.

Мэр швейцарской столицы Фредерика Перле сообщила, что глава РФ не будет участвовать в традиционной церемонии приветствия у трапа.

Переговоры президентов России и США начнутся в 14:00 (по Москве) на вилле Ла Гранж. После окончания встречи каждая сторона проведет отдельную пресс-конференцию.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что Белый дом раскрыл расписание саммита.