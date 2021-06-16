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Ру Тат
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16 июня 2021  10:53

Путин отказался от протокольной встречи с властями Швейцарии

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Президент России Владимир Путин отказался от протокольной встречи с властями Швейцарии по прибытии в Женеву, сообщает радио Sputnik.
Мэр швейцарской столицы Фредерика Перле сообщила, что глава РФ не будет участвовать в традиционной церемонии приветствия у трапа.
Переговоры президентов России и США начнутся в 14:00 (по Москве) на вилле Ла Гранж. После окончания встречи каждая сторона проведет отдельную пресс-конференцию. 
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что Белый дом раскрыл расписание саммита.

#владимир путин #Женева #джо байден
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