Белый дом раскрыл расписание саммита Путина и Байдена

Российско-американский саммит начнется в Женеве на вилле Ле-Гранж в 13.35 по местному времени (по Москве 14.35). Об этом сказано в рабочем графике главы администрации Белого дома.

«13:35. Президент проводит двустороннюю встречу с Его Превосходительством Владимиром Путиным, Президентом РФ, в рамках российско-американского саммита», — говорится в документе.

Как сообщает ТАСС, перед встречей планируется протокольная съемка. Переговоры в расширенном составе — уже без подхода прессы — начнутся в 14.55. В графике отмечено, что в 16.40 американский президент «продолжает расширенную двустороннюю встречу» с российским коллегой.

После встречи с Владимиром Путиным Джо Байден проведет пресс-конференцию, однако в документе не указано точное время. Президент США ответит на вопросы прессы в особняке в соседнем парке Eaux-Vives, после он возвращается в Вашингтон.

Как ранее рассказал представитель администрации США высокого ранга, ожидается, что российский лидер прибудет на переговоры в районе 13:00 по местному времени, а Джо Байден — чуть позже. По словам американского чиновника, предполагается, что во время протокольной съемки (начнется в 13.25 по местному времени) будет говорить только Президент Швейцарии Ги Пармелен. Начнут переговоры президенты в узком составе — в присутствии глав внешнеполитических ведомств двух стран Сергея Лаврова и Энтони Блинкена и переводчиков. Переговоры в расширенном составе пройдут с участием еще пяти должностных лиц с каждой стороны.