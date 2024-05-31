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Политика 31 мая 2024 17:46

Путин освободил Попова от поста замсекретаря Совбеза России

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Михаил Попов покинул пост заместителя секретаря Совбеза России. Соответствующий указ, подписанный Президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на портале правовой информации.

«Освободить Попова Михаила Михайловича от должности заместителя секретаря Совета Безопасности РФ», — сказано в документе.

Михаил Попов был назначен на эту должность в марте 2013 года.

Напомним, ранее Президент России освободил Николая Патрушева от должности секретаря Совета безопасности РФ. Вместо него назначен бывший министр обороны России Сергей Шойгу.

#Владимир Путин
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