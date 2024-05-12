Путин освободил Патрушева от должности секретаря Совбеза

Николай Патрушев в 2020 году

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин свои указом освободил Николая Патрушева от должности секретаря Совета безопасности РФ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Upd. (21.47): Патрушев освобожден от должности в связи с переходом на другую работу, о его назначении будет объявлено в ближайшее время, пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Николай Платонович Патрушев был секретарем Совета безопасности с мая 2008 года. До этого, с 1999 по 2008 год, — директор Федеральной службы безопасности. Генерал армии, Герой Российской Федерации.