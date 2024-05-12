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Путин освободил Патрушева от должности секретаря Совбеза
Президент России Владимир Путин свои указом освободил Николая Патрушева от должности секретаря Совета безопасности РФ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Upd. (21.47): Патрушев освобожден от должности в связи с переходом на другую работу, о его назначении будет объявлено в ближайшее время, пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Николай Платонович Патрушев был секретарем Совета безопасности с мая 2008 года. До этого, с 1999 по 2008 год, — директор Федеральной службы безопасности. Генерал армии, Герой Российской Федерации.
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