Путин назвал ложными мнения о наличии у России планов воссоздать империю

Заявления о том, что Россия якобы планирует восстановить «советскую империю» за счет бывших республик СССР, не соответствуют действительности. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы предвидели спекуляции на эту тему, на тему того, что Россия собирается восстановить империю в имперских границах. Это абсолютно не соответствует действительности», — сказал глава государства.

Он обратил внимание на то, что после распада СССР Россия признала все новые геополитические реалии и усиленно укрепляла взаимодействия со всеми государствами «постсоветского пространства».

По мнению российского лидера, проблемы в отношении с Украиной связаны лишь с тем, что на эту страну оказывается влияние «извне».

«Мы так и намерены действовать дальше в отношении всех наших соседей. С Украиной другая ситуация, и связано это с тем, что, к сожалению, территория этой страны используется третьими странами для создания угроз в отношении самой России. Дело только в этом!» — заметил Путин.

Вчера Президент РФ по просьбе глав самопровозглашенных республик Донбасса принял решение признать их суверенитет и подписал соответствующие указы.

После этого в СМИ начали появляться заявления, что глава российского государства собирается возродить «советскую империю».

Кроме того, страны Запада начали обсуждать возможность введения новых санкций против Москвы. В МИД РФ в свою очередь заявили, что Россия не боится возможных ограничительных мер.