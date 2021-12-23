Путин: Один из важнейших элементов для России сегодня — стабильность и безопасность

Стабильность и безопасность на сегодняшний день остаются ключевыми элементами, которые принципиально важны для России, заявил Президент Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции. Трансляцию проводил телеканал Россия-24.

Глава государства отметил, что на сегодняшний день, прежде всего, важно понять, каким образом будет обеспечиваться безопасность страны и ее граждан.

«Именно поэтому я ответил на предложение Президента Байдена, который в телефонном разговоре предложил назначить ответственных представителей для того, чтобы вести переговоры по стратегической стабильности», — рассказал Путин.

По его словам, был поставлен «прямой вопрос о том, что движения НАТО далее на восток быть не должно». Российский лидер отметил, что в целом реакция США на сегодняшний день довольно положительная.

Американские партнеры готовы к началу переговоров в начале 2022 года в Женеве.

«Представители от обеих сторон назначены. Надеюсь, что развитие ситуации пойдет именно по этому пути», – заключил Путин.

Напомним, 17 декабря, МИД РФ опубликовал два проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и Североатлантического альянса. Позднее глава ведомства Сергей Лавров заявил, что Россия не хочет войны и не стремится к агрессивным действиям, но будет любыми способами обеспечивать свою безопасность.

Президент РФ Владимир Путин призвал НАТО начать предметные переговоры с целью предоставления России надежных и долгосрочных гарантий безопасности. Он пояснил, что Москве нужны именно юридические гарантии из-за недостаточной надежности партнеров.