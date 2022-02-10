Путин оценил усилия Токаева по поддержанию стабильности в Казахстане

Казахстану придется сделать многое, чтобы восстановить потери после январских беспорядков, но действующая власть обеспечивает стабильность в стране. Об этом заявил Президент России Владимир Путин на переговорах с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым, передает РИА Новости.

«Знаю, что придется немало теперь усилий приложить, для того чтобы восстановить всё, что было потеряно в ходе этих событий. Но Казахстан тем не менее уверенно и твердо стоит на ногах благодаря вашим усилиям, вашему руководству, развивается активно», — сказал Путин, обращаясь к Токаеву.

Несанкционированные митинги начались в ряде районов Казахстана в январе и были связаны со значительным повышением цен на газ. Впоследствии митинги из экономических переросли в политические, в некоторых городах начались беспорядки. На территории страны начал действовать режим ЧП. Президент Казахстана обратился к лидерам других государств — членов ОДКБ за помощью. В страну были направлены миротворцы организации, в том числе из России.

Встреча Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева проходит сегодня в Москве. Комментируя январские беспорядки в Казахстане, российский лидер увидел в них следствие «вторжения международных банд». В рамках переговоров предполагается подписать важные двухсторонние соглашения, касающиеся стратегического партнерства России и Казахстана.