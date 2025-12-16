Путин объявил благодарность главе КирМоса и еще трем чиновникам из Татарстана

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин объявил благодарность четырем татарстанским чиновникам. Соответствующее распоряжение главы государства размещено на портале официального опубликования правовых актов.

Глава Кировского и Московского районов Казани Владимир Жаворонков отмечен за «активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий».

За достижения в этой же сфере деятельности благодарности удостоены начальник Управления градостроительных разрешений исполкома Казани Марсель Абдулхаков и секретарь Казанской городской Думы Альбина Рафикова.

Кроме того, по той же причине отмечен заместитель министра культуры Татарстана Ленар Хакимзянов.

Ранее Владимир Путин наградил четверых представителей Татарстана. В частности, оперному певцу, народному артисту РТ Ильдару Абдразакову было присвоено звание народного артиста России.