Путин объявил благодарность главе КирМоса и еще трем чиновникам из Татарстана
Президент России Владимир Путин объявил благодарность четырем татарстанским чиновникам. Соответствующее распоряжение главы государства размещено на портале официального опубликования правовых актов.
Глава Кировского и Московского районов Казани Владимир Жаворонков отмечен за «активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий».
За достижения в этой же сфере деятельности благодарности удостоены начальник Управления градостроительных разрешений исполкома Казани Марсель Абдулхаков и секретарь Казанской городской Думы Альбина Рафикова.
Кроме того, по той же причине отмечен заместитель министра культуры Татарстана Ленар Хакимзянов.
Ранее Владимир Путин наградил четверых представителей Татарстана. В частности, оперному певцу, народному артисту РТ Ильдару Абдразакову было присвоено звание народного артиста России.