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Путин объяснил участие в БРИКС стремлением к многополярности
Страны БРИКС поддерживают идею формирования многополярного мира. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая, фрагмент которого показало китайское Центральное телевидение.
«Все, кто присоединился к БРИКС, поддерживает эту идею, концепцию формирования многополярного мира. Никто не хочет быть на вторых ролях у какого-то суверена», — подчеркнул российский лидер.
При этом Путин выразил уверенность, что «в рамках расширения и в рамках укрепления» отношений между странами в формате БРИКС создания многополярного мира удастся достичь быстрее за счет объединения усилий.
На данный момент БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На прошедшем в августе саммите в Йоханнесбурге было принято решение пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами организации.
Список кандидатов на статус государств — партнеров организации предполагается утвердить к саммиту БРИКС в Казани, который пройдет в 2024 году. К этому событию в столице Татарстана построят два первых здания нового гостиничного комплекса у моста Миллениум.
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