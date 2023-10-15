Путин объяснил участие в БРИКС стремлением к многополярности

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Страны БРИКС поддерживают идею формирования многополярного мира. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая, фрагмент которого показало китайское Центральное телевидение.

«Все, кто присоединился к БРИКС, поддерживает эту идею, концепцию формирования многополярного мира. Никто не хочет быть на вторых ролях у какого-то суверена», — подчеркнул российский лидер.

При этом Путин выразил уверенность, что «в рамках расширения и в рамках укрепления» отношений между странами в формате БРИКС создания многополярного мира удастся достичь быстрее за счет объединения усилий.

На данный момент БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На прошедшем в августе саммите в Йоханнесбурге было принято решение пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами организации.

Список кандидатов на статус государств — партнеров организации предполагается утвердить к саммиту БРИКС в Казани, который пройдет в 2024 году. К этому событию в столице Татарстана построят два первых здания нового гостиничного комплекса у моста Миллениум.