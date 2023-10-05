К саммиту БРИКС построят два первых здания нового гостиничного комплекса у Миллениума

Фото: пресс-служба мэрии Казани

На презентации проекта нового многофункционального комплекса у моста Миллениум, состоящего из пяти зданий, Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил возвести к саммиту БРИКС два из них. Об этом передает пресс-служба мэрии Казани.

Архитектурно-градостроительная концепция принадлежит известному российскому архитектору Сергею Скуратову. Расположение объекта подобрано исходя из туристической привлекательности и транспортной доступности — рядом находятся колесо обозрения, аквапарк, Чаша, Казанский Кремль и вся центральная часть города.

«Наша задача была не перегрузить данный участок массивными строениями. Поэтому здания будут разной этажности и разместятся на разных линиях, чтобы сохранился простор, — презентовал проект Скуратов. — Между зданиями благоустроят пространство с местами отдыха, через которое можно будет также пройти к берегу Казанки. Предполагается благоустройство самой набережной и создание зеленой зоны».

Раис РТ в целом положительно оценил представленный проект, отметив некоторые замечания для устранения. Он также поручил провести необходимое благоустройство территории и набережной, обеспечить подъездные пути к гостиничному комплексу таким образом, чтобы не перегружать существующий трафик.

Ранее Президент РФ Владимир Путин рассказал о планах России по председательству в БРИКС в будущем году. На саммите стран БРИКС в Казани ожидают глав 26 государств.