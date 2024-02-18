Путин объяснил, с чем связан ажиотаж вокруг его интервью Карлсону

Фото: пресс-служба Кремля

Интерес к интервью Президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону связан с желанием людей во всем мире узнать правду. Об этом в интервью Павлу Зарубину сказал Президент Владимир Путин. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале корреспондента.

«Честно говоря, не знаю, точного ответа у меня нет. Могу предположить, что это связано с желанием очень многих людей и в нашей стране, и в мире получить альтернативную точку зрения и узнать правду», – посчитал глава государства.

Напомним, 9 февраля было опубликовано 2-часовое интервью Президента России Такеру Карлсону, который для этого прилетел в Москву. В Х (бывшая соцсеть Twitter, заблокированная на территории РФ) порог в 100 млн просмотров был достигнут в первый же день – примерно за 14 часов после публикации (видео было размещено в 2.25 по московскому времени). Около полуночи, с 13 на 14 февраля, цифра достигла 200 млн. На данный момент количество просмотров составляет 204 млн, 1 млн отметок «Нравится».

Кроме того, 14 февраля в 23.00 на сайте Кремля было опубликовано интервью Владимира Путина Павлу Зарубину, во время которого глава государства признался, что был готов к более острым вопросам со стороны американского журналиста, однако тот выбрал другую тактику, из-за чего российский лидер «полного удовольствия от этой встречи не получил».