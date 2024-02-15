Путин: Откровенно говоря, полного удовольствия от интервью Карлсону я не получил

Президент Владимир Путин рассказал, что был готов к более острым вопросам в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, однако представитель СМИ выбрал другую тактику. Российский лидер признался, что в итоге полного удовольствия от этой встречи он не получил.

«Я-то, честно говоря, думал, что он как раз и будет вести себя агрессивно и будет задавать эти так называемые острые вопросы. Я не просто был к этому готов, а я этого хотел», – рассказал глава государства в интервью Павлу Зарубину. Расшиврофка вышла на сайте Кремля.

Он объяснил, что подобный заданный журналистом настрой дал бы ему возможность также остро отвечать, что, по мнению Путина, придало бы определенную специфику всей беседе.

«Но он избрал другую тактику, он несколько раз меня пытался прерывать, но все-таки, на удивление для западного журналиста, оказался терпеливым, выслушивал мои длительные диалоги, особенно касающиеся истории. Не давал мне повода сделать то, к чему я был бы готов. Поэтому, откровенно говоря, полного удовольствия от этого интервью я не получил», – сказал Президент.

Он считает Карлсона как представителя журналисткого цеха опасным. Путин отметил, что американский журналист шел жестко по своему плану и исполнил его.

«Но насколько это было в конечном итоге содержательно, не мне судить. Это зрители, слушатели или, может быть, читатели полученного материала должны сделать свой вывод», – заключил российский лидер.