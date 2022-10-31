Путин объяснил, почему Турция выбрана в качестве газового хаба

Турция выбрана в качестве международного газового хаба из-за того, что работать напрямую с Европой России сложно. Об этом сказал Президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Что касается выбора Турции как возможного хаба для поставок, в данном случае, в Европу, то, мне кажется, понятно, почему мы это делаем, почему мы это предложили. Потому что работать напрямую с европейскими партнерами очень сложно», – отметил глава государства.

12 октября он впервые озвучил идею переместить транзит с газопроводов «Северный поток» в Черное море. Позднее сообщалось, что лидеры Турции и России договорились о создании хаба.