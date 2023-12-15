Путин объяснил оговоркой слова об отмене комиссии за оплату ЖКХ для всех пенсионеров

Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций объяснил, что его слова во время «Прямой линии» об отмене банковской комиссии за оплату ЖКХ для всех пенсионеров, а не только для льготников, были оговоркой, но подчеркнул, что теперь Правительство РФ сделает именно так.

«Я сообщил об отмене прежнего решения взимать комиссионные при уплате за ЖКХ. И я сказал, что это решение принято в отношении пенсионеров. На самом деле, решение было принято в отношении льготных категорий граждан. <…> Но поскольку я сказал про пенсионеров, будем считать, что я оговорился», — заметил глава государства (цитата по ТАСС).

Соответственно, по словам Путина, «Правительство после этого приняло решение распространить это решение на всех пенсионеров». «<…> польза от этих „Прямых линий“ очевидна. Хорошая оговорка», — не без иронии добавил он.

Как ранее сообщал «Татар-информ», накануне во время «Прямой линии» Президент РФ заявил, что «при оплате услуг ЖКХ комиссия пенсионерами уплачиваться не будет». Он счел неправильным взимание дополнительных средств за «примитивную услугу».

До этого Государственная Дума и Совет Федерации одобрили запрет на комиссию при оплате ЖКУ для части россиян.