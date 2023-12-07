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Политика 7 декабря 2023 13:10

Госдума приняла запрет на комиссию при оплате ЖКУ для части россиян

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Государственная Дума приняла в третьем, заключительном чтении запрет на банковскую комиссию при оплате жилищно-коммунальных услуг. Решение распространяется на пенсионеров, малоимущих, инвалидов, ветеранов боевых действий и других граждан. Об этом рассказал в своем телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Норма принятого закона будет носить адресный характер. Она коснется тех, кто нуждается в социальной поддержке. Полный перечень категорий таких граждан будет установлен Правительством РФ», — уточнил он.

Володин подчеркнул, что для некоторых граждан ежемесячная комиссия при оплате ЖКУ — это ощутимая часть расходов.

Работа проводилась по поручению Президента России Владимира Путина.

#оплата жку #комиссия #Вячеслав Володин
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