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Госдума приняла запрет на комиссию при оплате ЖКУ для части россиян
Государственная Дума приняла в третьем, заключительном чтении запрет на банковскую комиссию при оплате жилищно-коммунальных услуг. Решение распространяется на пенсионеров, малоимущих, инвалидов, ветеранов боевых действий и других граждан. Об этом рассказал в своем телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Норма принятого закона будет носить адресный характер. Она коснется тех, кто нуждается в социальной поддержке. Полный перечень категорий таких граждан будет установлен Правительством РФ», — уточнил он.
Володин подчеркнул, что для некоторых граждан ежемесячная комиссия при оплате ЖКУ — это ощутимая часть расходов.
Работа проводилась по поручению Президента России Владимира Путина.
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