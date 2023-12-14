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Владимир Путин: «При оплате услуг ЖКХ комиссия пенсионерами уплачиваться не будет»
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Комиссия банкам за оплату услуг ЖКХ уплачиваться не должна, заявил во время прямой линии Президент Российской Федерации Владимир Путин.
«Это неправильно, особенно если это касается пенсионеров», - прокомментировал Президент.
Он также добавил, что решение только что принято и комиссия уплачиваться пенсионерами не будет.
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