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Общество 14 декабря 2023 14:15

Владимир Путин: «При оплате услуг ЖКХ комиссия пенсионерами уплачиваться не будет»

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Комиссия банкам за оплату услуг ЖКХ уплачиваться не должна, заявил во время прямой линии Президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Это неправильно, особенно если это касается пенсионеров», - прокомментировал Президент.
Он также добавил, что решение только что принято и комиссия уплачиваться пенсионерами не будет.

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#прямая линия с Владимиром Путиным
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