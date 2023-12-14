Владимир Путин: «При оплате услуг ЖКХ комиссия пенсионерами уплачиваться не будет»

Комиссия банкам за оплату услуг ЖКХ уплачиваться не должна, заявил во время прямой линии Президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Это неправильно, особенно если это касается пенсионеров», - прокомментировал Президент.

Он также добавил, что решение только что принято и комиссия уплачиваться пенсионерами не будет.