Путин обвинил НАТО в желании превратить Россию в Московию

НАТО желает превращения России в Московию. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«Россия — многонациональная и многоконфессиональная страна, НАТО же хочет превратить ее в Московию», — приводит слова российского лидера РИА Новости.

Газета «Известия» отмечает, что таким образом Путин отреагировал на выступление члена Совета по правам человека — кинорежиссера Александра Сокурова. Он в том числе предложил «отпустить» из состава России тех, кто не хочет оставаться в ее составе.

Московия — название Русского государства по его столице, употреблявшееся в западных источниках наряду с этнографическим названием «Руссия» с XV до начала XVIII века. В качестве самоназвания этот латинизм не использовался.

Ранее Президент США Джо Байден после онлайн-саммита с российским коллегой Владимиром Путиным рассказал о подготовке встречи, где члены НАТО собираются обсудить обеспокоенность РФ из-за расширения этого военно-политического союза. Руководство России будто бы рассчитывает, что Североатлантический альянс согласится взять на себя обязательства об отказе от расширения на восток.