Путин обсудил с Токаевым вопросы двустороннего сотрудничества

Президент РФ Владимир Путин сегодня провел телефонные переговоры со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества «в русле договоренностей, достигнутых по итогам прошедших 17 июня в Санкт-Петербурге российско-казахстанских переговоров на высшем уровне».

Собеседники, по информации пресс-службы российского лидера, подтвердили настрой «на дальнейшее укрепление стратегического партнерства и союзничества двух стран, последовательную реализацию конкретных проектов в торгово-экономической и энергетической сферах».

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 17 июня заявил, что его страна не признает Донецкую и Луганскую народные республики, так как считает их «квазигосударственными территориями». Позднее в московском Кремле назвали ложными сообщения о планах соседней страны поддержать антироссийские санкции.