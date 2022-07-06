Кремль опроверг слухи о планах Казахстана поддержать антироссийские санкции

Отношения России и Казахстана остаются дружественными, страны находятся в постоянном контакте и не принимали никаких решений относительно санкций, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

«Напротив, декларируется абсолютное намерение дальше расширять наше взаимодействие, вместе реагировать на те вызовы, которые приходят из-за рубежа и минимизировать последствия этих недружественных действий», – приводит его слова РИА Новости.

Минфин Казахстана ранее разработал проект правил по учету перемещения товаров при их вывозе с территории республики в Россию. Он предусматривает возможность отказа в разрешении на экспорт подсанкционных товаров.

С начала спецоперации по защите Донбасса, объявленной 24 февраля Президентом РФ Владимиром Путиным, ЕС ввел уже шесть пакетов рестрикций и не исключает возможности разработки седьмого.