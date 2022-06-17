Токаев заявил, что Казахстан не признает ДНР и ЛНР

Власти Казахстана считают Донецкую и Луганскую народные республики квазигосударственными территориями и вряд ли станут признавать их независимость. Об этом заявил казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев в ходе дискуссии на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума, сообщает РБК.

По мнению Президента Казахстана, противоречия между двумя основополагающими принципами Устава ООН, правом наций на самоопределение и требованием территориальной целостности государств, сейчас обострились. К тому же последовательное применение права на самоопределение может привести к хаосу на земном шаре, уверен он.

«Подсчитано, что если право нации на самоопределение в реальности будет реализовано на всем земном шаре, то вместо 193 государств, которые сейчас входят в состав ООН, на Земле возникнет более 500 или 600 государств. Конечно же, это будет хаос», — констатировал политик.

Поэтому, заметил Касым-Жомарт Токаев, Казахстан не признает ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. «По всей видимости, этот принцип будет применен и в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Донецк и Луганск», — резюмировал он.

Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик 21 февраля. Позднее, 23 февраля, руководители республик обратились к Президенту РФ Владимиру Путину за помощью. Утром следующего дня, 24 февраля, Россия начала специальную военную операцию на Украине.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсудили на ПМЭФ экономическое сотрудничество и дипотношения РФ и Казахстана, о чем сообщал «Татар-информ».