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Политика
24 марта 2022  14:49

Путин обсудил с Совбезом спецоперацию на Украине и западные санкции

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На оперативном совещании Президент РФ Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности ход специальной военной операции на Украине и борьбу с санкциями, введенными против России. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

О ситуации на Донбассе, действиях Вооруженных Сил России, оказании гуманитарной помощи пострадавшим и защите жизненноважных инфраструктурных объектов главе государства доложил министр обороны Сергей Шойгу.

Отмечается, что члены Совбеза также затронули антисанкционную повестку и обменялись мнениями о состоянии макроэкономики РФ в условиях многочисленных ограничений.

В совещании приняли участие Председатель Правительства Михаил Мишустин, Председатель Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампред Собеза Дмитрий Медведев, Секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Минобороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и специальный представитель Президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Напомним, 21 февраля Президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. 23 февраля главы народных республик обратились к России за помощью в отражении агрессии Украины, после чего РФ развернула специальную операцию по защите Донбасса. Многие страны Запада осудили это решение и начали ужесточать санкции против РФ. 

#совбез #Владимир Путин #спецоперация на Украине
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