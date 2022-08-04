Путин обсудил с Совбезом ситуацию в Нагорном Карабахе

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с постоянными членами Совета безопасности обсудил текущую ситуацию в Нагорном Карабахе и предстоящие российско-турецкие переговоры. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства напомнил о важности неукоснительного соблюдения всех приложений трехстороннего договора России, Армении и Азербайджана. Также были затронуты актуальные вопросы социально-экономического развития РФ.

Напомним, 2 августа Путин созвонился с Премьер-министром Армении Николом Пашиняном, обсудил с ним практическую реализацию договоренностей по Нагорному Карабаху и условился о продолжении контактов на различных уровнях.