Путин обсудил с Пашиняном реализацию карабахских соглашений

Сегодня Президент России Владимир Путин созвонился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и обсудил с ним реализацию договоренностей по Нагорному Карабаху, сообщает пресс-служба Кремля.

Стороны затронули в ходе разговора отдельные практические аспекты реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана, подписанных 9 ноября 2020 года, а также 11 января и 26 ноября 2021 года.

Путин и Пашинян договорились о продолжении контактов на различных уровнях, добавили в Кремле.