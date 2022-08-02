news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
2 августа 2022  16:48

Путин обсудил с Пашиняном реализацию карабахских соглашений

news_top_970_100

Сегодня Президент России Владимир Путин созвонился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и обсудил с ним реализацию договоренностей по Нагорному Карабаху, сообщает пресс-служба Кремля.

Стороны затронули в ходе разговора отдельные практические аспекты реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана, подписанных 9 ноября 2020 года, а также 11 января и 26 ноября 2021 года.

Путин и Пашинян договорились о продолжении контактов на различных уровнях, добавили в Кремле.

 

#Владимир Путин
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100