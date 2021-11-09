Путин обсудил с Совбезом ситуацию с коронавирусом после нерабочих дней

Президент РФ Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности, на котором обсуждалась динамика заболеваемости коронавирусом после нерабочих дней, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства попросил вице-премьера Татьяну Голикову, министра здравоохранения Михаила Мурашко, руководителя Роспотребнадзора Анну Попову и мэра Москвы Сергея Собянина доложить о текущей эпидемиологической ситуации в стране.

«Мне бы хотелось послушать, как сказалась на борьбе с этой инфекцией та мера, которую мы ввели, — это выходные дни, которые только что закончились, — и что предполагается сделать в ближайшее время», — сказал Путин.

Напомним, 20 октября российский лидер подписал указ об объявлении периода с 30 октября по 7 ноября нерабочими днями во всех регионах РФ с сохранением заработной платы. Пять субъектов продлили режим после 7-го числа.

Ранее глава столичной администрации Сергей Собянин заявил о том, что в период «кратковременного локдауна» уровень заболеваемости коронавирусом в Москве снизился на 15%, о чем сообщал «Татар-информ».