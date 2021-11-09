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Здоровье
9 ноября 2021  16:36

В нерабочие дни заболеваемость Covid-19 в Москве снизилась на 15%

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После нерабочих дней в Москве отмечается улучшение эпидемиологической обстановки. Так, заболеваемость коронавирусом снизилась на 15%, сообщает РИА Новости со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина. 

«Нерабочие дни прошли, с 8-го числа приступили к нормальной работе. Ситуация в целом улучшается. На 15% снизилась выявляемость вновь заболевших и на 4% за неделю — количество госпитализаций», — сказал глава администрации города на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

20 октября Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении дней с 30 октября по 7 ноября нерабочими во всех регионах России с сохранением заработной платы.

Он также отметил, что главы регионов имеют право принимать решение о введении дополнительных ограничительных мер в зависимости от эпидемиологической ситуации в субъектах РФ.

#москва #Путин Владимир #Россия #Коронавирус #Собянин Сергей
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