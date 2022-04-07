Путин обсудил с Совбезом противодействие «информационным диверсиям»

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Совета безопасности РФ заявил о необходимости активно противодействовать «информационным и иным диверсиям украинской стороны». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Была также затронута тема российско-украинских переговоров и общий ход специальной военной операции на Украине.

В совещании приняли участие постоянные члены Совета безопасности: Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель Администрации Президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель Президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

После начала специальной военной операции на Украине Роскомнадзор потребовал от российских СМИ при освещении специальной операции пользоваться информацией только из российских официальных источников. Позднее Владимир Путин подписал закон о наказании до 15 лет лишения свободы за недостоверную информацию о действиях ВС РФ.