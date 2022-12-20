Путин обсудил с Пушилиным усиливающиеся обстрелы Донецка

Вопросы безопасности в Донецкой народной республике стоят даже более остро, чем в Луганской. Связано это с усиливающимися обстрелами Донецка со стороны ВСУ, отметил в разговоре с врио главы ДНР Денисом Пушилиным Президент России Владимир Путин.

«Понятно, что в Донецке ситуация с обеспечением безопасности не менее острая [, чем в ЛНР], а может быть, даже и поострее с учетом усиливающихся обстрелов со стороны ВСУ по жилым кварталам Донецка. Это отдельная тема, которую мы обязательно обсудим», — заявил глава государства.

Кроме того, стороны обсудили ключевые проблемы, стоящие перед народной республикой: обеспечение жильем, водой, теплом и уровень здравоохранения. В сложившихся условиях эти вопросы жизненно важны для ДНР и ее жителей, подчеркнул Путин.

Напомним, что перед встречей с Пушилиным Путин побеседовал с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником. Тот рассказал Президенту РФ о ситуации, сложившейся на луганских шахтах.