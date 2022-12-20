Пасечник: Больше половины луганских шахтеров ушли на фронт с началом СВО

Когда Россия начала специальную военную операцию на Украине, 58% молодых шахтеров из ЛНР отправились на фронт. О развитии ключевой отрасли народной республики Президенту РФ Владимиру Путину рассказал врио главы народной республики Леонид Пасечник.

Он отметил, что в 2019 году в регионе проведена реорганизация отрасли, закрылись все нерентабельные шахты. Львиную долю попавших под сокращения удалось трудоустроить сразу же: на другие шахты либо направления работ. Часть смогла раньше выйти на пенсию, «и [осталось] всего лишь около 500 человек [из 32 тыс.], которых мы недоработали».

«2020–2021 годы мы стабильно двигались в плане увеличения добычи угля, повышая рентабельность предприятия. Но в 2022 году в связи с началом специальной военной операции 58 процентов шахтеров — именно шахтеры, которые работают в забое, те, которые молодые ребята, — ушли на фронт», — поделился врио руководителя региона.

Он отметил, что из-за недоукомплектованности некоторые предприятия вновь становятся нерентабельными, в части из них не хватает средств на выплату зарплаты даже оставшимся сотрудникам. Чтобы решить эту проблему, республика уже получила около 1 млрд рублей. Однако необходимо найти выход, чтобы избежать повторения ситуации в дальнейшем.

В частности, заметил Пасечник, есть предложение отдать такие шахты в частные руки.