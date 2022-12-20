Путин: Ключевой вопрос для ЛНР — обеспечение безопасности людей

Ситуация в Луганской народной республике остается очень сложной, поэтому важнейшая задача, стоящая перед ее руководством, — обеспечение безопасности населения. Об этом на встрече с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником заявил Президент России Владимир Путин.

«Леонид Иванович, не секрет, что ситуация в Луганской Народной Республике остается весьма сложной, и прежде всего ключевым является вопрос обеспечения безопасности людей», — подчеркнул глава государства.

В рамках рабочей встречи стороны обсудили важнейшие направления развития народной республики.

Напомним, что сегодня Путин наградил Пасечника орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Государственными наградами были отмечены и руководители других присоединенных регионов страны.