news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Официальная хроника
20 декабря 2022  21:38

Путин: Ключевой вопрос для ЛНР — обеспечение безопасности людей

news_top_970_100

Ситуация в Луганской народной республике остается очень сложной, поэтому важнейшая задача, стоящая перед ее руководством, — обеспечение безопасности населения. Об этом на встрече с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником заявил Президент России Владимир Путин.

«Леонид Иванович, не секрет, что ситуация в Луганской Народной Республике остается весьма сложной, и прежде всего ключевым является вопрос обеспечения безопасности людей», — подчеркнул глава государства.

В рамках рабочей встречи стороны обсудили важнейшие направления развития народной республики.

Напомним, что сегодня Путин наградил Пасечника орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Государственными наградами были отмечены и руководители других присоединенных регионов страны.

#Владимир Путин #ЛНР
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное