Путин обсудил с Президентом переходного периода Мали урегулирование конфликта в Нигере

Фото: пресс-служба Кремля

Российский лидер Владимир Путин провел телефонные переговоры с Президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гойтой. Оба политика заявили о необходимости урегулировать конфликт в Нигере исключительно дипломатическими методами, сообщает пресс-служба Кремля.

Стороны также продолжили обсуждение актуальных вопросов, которые поднимались на российско-малийских переговорах, прошедших на высшем уровне 29 июля в Санкт-Петербурге.

Еще 26 июля стало известно о свержении военными Президента Нигера Мохамеда Базума и закрытии границ страны, военные объявили общенациональный комендантский час. Позже Нигер открыл границы с пятью странами: Алжиром, Буркина-Фасо, Мали, Ливией и Чадом. Базум опубликовал обращение, в котором призвал США и другие мировые державы вмешаться и навести порядок в стране.