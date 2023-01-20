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Политика
20 января 2023  14:15

Путин обсудил с членами Совбеза ход спецоперации на Украине

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Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности РФ ход специальной военной операции на Украине. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Состоялся обмен мнениями о ходе специальной военной операции. Министр обороны [Сергей] Шойгу информировал участников о посещении штаба операции в начале недели», — отметил пресс-секретарь российского лидера.

«Глава государства информировал о своих недавних телефонных международных контактах. Обсуждались также актуальные текущие вопросы социально-экономической повестки дня», — добавил Песков.

О том, что глава Минобороны России посетил штаб группировки «Восток», стало известно во вторник, 17 января. Тогда он заявил о необходимости организовать всестороннее обеспечение войск.

Ранее сегодня министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин перед началом встречи контактной группы по поддержке Украины на авиабазе «Рамштайн» заявил о «переломном моменте» в противостоянии на Украине.

#спецоперация на Украине #Владимир Путин #совет безопасности рф
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