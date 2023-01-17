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Ру Тат
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Политика
17 января 2023  08:28

Шойгу проинспектировал штаб группировки «Восток» и обратил внимание на обеспечение войск

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Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал штаб группировки войск «Восток» и обратил особое внимание на необходимость всестороннего обеспечения войск. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.

На командном пункте группировки «Восток» министр обороны заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Рустама Мурадова, посвященный текущей обстановке и действиям группировки войск.

Кроме того, Шойгу выслушал доклады командующих объединениями и соединениями о ходе выполнения боевых задач на основных направлениях.

«Особое внимание в ходе работы министр обороны РФ обратил на организацию всестороннего обеспечения войск, задействованных в специальной военной операции, организацию фортификационных работ и создание условий для безопасного размещения личного состава в полевых условиях, а также [на] работу медицинских и тыловых подразделений», — подчеркнули в Минобороны.

Кроме того, Сергей Шойгу поблагодарил военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине, а также вручил отличившимся из их числа государственные награды.

#спецоперация на Украине #Сергей Шойгу
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