Шойгу проинспектировал штаб группировки «Восток» и обратил внимание на обеспечение войск

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал штаб группировки войск «Восток» и обратил особое внимание на необходимость всестороннего обеспечения войск. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.

На командном пункте группировки «Восток» министр обороны заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Рустама Мурадова, посвященный текущей обстановке и действиям группировки войск.

Кроме того, Шойгу выслушал доклады командующих объединениями и соединениями о ходе выполнения боевых задач на основных направлениях.

«Особое внимание в ходе работы министр обороны РФ обратил на организацию всестороннего обеспечения войск, задействованных в специальной военной операции, организацию фортификационных работ и создание условий для безопасного размещения личного состава в полевых условиях, а также [на] работу медицинских и тыловых подразделений», — подчеркнули в Минобороны.

Кроме того, Сергей Шойгу поблагодарил военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине, а также вручил отличившимся из их числа государственные награды.