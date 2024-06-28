Путин обратился с поздравлением к выпускникам школ

Президент России Владимир Путин

Фото: © «Татар-информ»

Президент РФ Владимир Путин обратился с поздравлениями к выпускникам школ. Приуроченное к школьным выпускным видеообращение опубликовала пресс-служба Кремля.

«В эти дни по всей России, нашей необъятной, прекрасной и великой стране, проходят школьные выпускные. Хочу искренне поздравить выпускников, их родителей, близких, наставников с этим замечательным, наполненным мечтами, надеждами, романтикой юности праздником», — заметил глава государства.

Путин, в частности, обратил внимание на то, что у выпускников теперь начинается совершенно новый этап жизни, где все ключевые решения они будут принимать сами.

Президент напомнил также, что учителя всегда будут восхищаться успехами своих учеников. Залогом этих достижений он счел такие качества выпускников, как «целеустремленность, настойчивость, стремление обретать новые знания и навыки, утверждаться в будущей профессии, приносить пользу людям, служить родной стране».

«Самое главное — реализовать свое призвание, найти дело по душе. Тогда вам будут под силу самые сложные задачи, а ваши достижения будут вдохновлять других», — подчеркнул Путин.

При этом главной опорой для каждого человека российский лидер в объявленным им Год семьи назвал семью. «Уверен, вы продолжите все самые лучшие семейные традиции, сумеете все вместе построить будущее, о котором сегодня мечтаете», — заметил он и пожелал выпускникам успехов, свершений, выдающихся достижений, побед и быть счастливыми.