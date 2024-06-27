Аренда коттеджа, яхты и встреча рассвета: как празднуют выпускные в Казани

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Выпускники 11-х классов в Казани сегодня предпочитают отмечать выпускные в загородных коттеджах, на теплоходах и даже яхтах. А традиции выпускать голубей, шары в воздух и кататься на лимузинах стали антитрендами, об этом пишет «Республика Татарстан».

Всего в этом году аттестаты получат 14,5 тысячи выпускников 11-х классов. Как рассказала гендиректор Ассоциации рестораторов Татарстана Галина Шарафутдинова, череда выпускных в казанских кафе и ресторанах стартовала еще в прошлые выходные.

«Выпускные проходят в крупных банкетных залах, ресторанах отелей вроде „Ривьеры“, ресторанах на набережной Казанки. А часть выпускников предпочла празднованию в ресторане загородные локации», — рассказала собеседница газеты.

По ее словам, такая тенденция появилась во время пандемии коронавируса и сохранилась по сей день, в результате в другие локации «утекли» 10-15% выпускников.

Отмечается, что иногда выпускной проводят на яхте или теплоходе. При этом, как рассказали в одной из компаний, аренда теплохода вместимостью 50 человек стоит около 150 тыс. рублей.

Традиции выпускать голубей, воздушные шары и кататься по городу на лимузине уже ушли в историю и стали антитрендом, но молодым людям все еще нравится встречать рассвет где-нибудь на площади или на берегу водоема.