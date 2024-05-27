Общегородской выпускной в Казани проведут 28 июня в «Татнефть Арене»

Фото: © «Татар-информ»

Общегородской выпускной в Казани запланировали на 28 июня. Местом его проведения традиционно выбрали «Татнефть Арену», рассказал на деловом понедельнике начальник Управления образования городского исполкома Ирек Ризванов.

«Традиционным подарком для учащихся выпускных классов школ города станет выпускной вечер. В этом году он масштабно пройдет на участке спортивно-концертного комплекса „Татнефть Арена“ 28 июня. Выпускной вечер – это яркое и запоминающееся событие, которого с нетерпением ждут учащиеся, чтобы проводить свою школьную жизнь под песни любимых исполнителей», — отметил докладчик.

Всего в этом году завершают свое обучение 174 тысячи детей, а для 20 тысяч учеников уже прозвенели последние звонки.