Путин обозначил онлайн-встречу с Байденом как «протокольное мероприятие»

Президент России Владимир Путин назвал предстоящую сегодняшним вечером беседу с главой Белого дома Джо Байденом «протокольным мероприятием».

Как сообщает ТАСС, Президент, обращаясь к участникам совещания по экономическим вопросам, призвал их «компактно поработать». «У меня еще протокольное мероприятие», — сказал Путин.

Президент в эти минуты проводит совещание по экономическим вопросам в режиме видеоконференции из Сочи. После этого у главы государства запланированы переговоры с Президентом США Джо Байденом. Они пройдут по видеосвязи в закрытом режиме. Представитель московского Кремля отмечал, что возможность трансляции переговоров исключена. Однако сообщил, что первые кадры общения лидеров двух государств появятся в сети после завершения беседы. Начало переговоров запланировано на 18 часов по московскому времени.

Завтра в Сочи запланированы переговоры Владимира Путина с Премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом и встреча с участниками Конгресса молодых ученых.