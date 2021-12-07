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Официальная хроника
7 декабря 2021  17:39

Путин обозначил онлайн-встречу с Байденом как «протокольное мероприятие»

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Президент России Владимир Путин назвал предстоящую сегодняшним вечером беседу с главой Белого дома Джо Байденом «протокольным мероприятием». 

Как сообщает ТАСС, Президент, обращаясь к участникам совещания по экономическим вопросам, призвал их «компактно поработать». «У меня еще протокольное мероприятие», — сказал Путин. 

Президент в эти минуты проводит совещание по экономическим вопросам в режиме видеоконференции из Сочи. После этого у главы государства запланированы переговоры с Президентом США Джо Байденом. Они пройдут по видеосвязи в закрытом режиме. Представитель московского Кремля отмечал, что возможность трансляции переговоров исключена. Однако сообщил, что первые кадры общения лидеров двух государств появятся в сети после завершения беседы. Начало переговоров запланировано на 18 часов по московскому времени. 

Завтра в Сочи запланированы переговоры Владимира Путина с Премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом и встреча с участниками Конгресса молодых ученых.

#Владимир Путин #Джо Байден #переговоры
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