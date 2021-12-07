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Наука и образование
7 декабря 2021  14:52
Дарья Сайфиева

Путин встретится с участниками Конгресса молодых ученых 8 декабря

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Президент России Владимир Путин 8 декабря встретится с участниками Конгресса молодых ученых. Встреча пройдет в парке науки и искусства «Сириус», планируется, что ее участники обсудят способы привлечения талантливой молодежи в научную сферу. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Глава государства встретится с участниками Конгресса молодых ученых (проходит 8-10 декабря в парке науки и искусства „Сириус“) – ключевого мероприятия Года науки и технологий в России», – сказано в сообщении. 

Отмечается, что Владимир Путин выслушает предложения от молодых ученых со всей страны по привлечению талантливой молодежи к научной деятельности и повышению вовлеченности профессионального сообщества в реализацию Стратегии научно-технического развития России.

#Владимир Путин #молодые ученые #наука
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