Путин – о Западе: «Подсаживали целые народы на наркотики, истребляли целые этносы»

Президент России Владимир Путин заявил, что в XX веке именно наша страна возглавила антиколониальное движение.

«Они подсаживали целые народы на наркотики! Целенаправленно истребляли целые этносы, ради земли и ресурсов устраивали настоящую охоту на людей, как на зверей! Работорговля, геноцид индейских племен, колониальные войны против Китая, разграбление Индии, Африки... Мы гордимся тем, что в XX веке именно наша страна возглавила антиколониальное движение, которое открыло многим народа мира возможности для развития», – заявил он во время выступления в Большом Кремлевском дворце.

Глава государства назвал причины многовековой русофобии. «Подчеркну, что одна из причин многовековой русофобии, нескрываемой злобы этих западных элит по отношению к России, состоит в том, что мы не дали себя обобрать в период колониальных захватов», – отметил глава государства.

Президент напомнил, что Запад все-таки сумел добраться до богатств России, когда государство было разрушено – это произошло в конце XX века. «Тогда нас называли и друзьями, и партнерами, а на самом деле относились как к колонии. Из страны выкачали триллионы долларов по самым разным схемам. Мы ничего не забыли. Сегодня жители Донецка, Луганска, Херсонской и Запорожской областей высказались за то, чтобы восстановить наше историческое единство», – отметил Путин.

Ранее глава государства подчеркнул, что алчность и стремление сохранить власть стали причиной гибридной войны, которую запад ведет в отношении России.

28 сентября В ДНР, ЛНР, на Херсонщине и в Запорожье были объявлены результаты референдумов. Подавляющее большинство жителей данных территорий проголосовали за вхождение в состав Российской Федерации.