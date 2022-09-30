Путин рассказал, за что сражается русский народ

Во время выступления в Большом Кремлевском дворце Президент России Владимир Путин обратился к мобилизованным гражданам и добровольцам, к их матерям, женам, детям, объяснив, за что сражается русский народ.

По словам главы государства, Западу не дает покоя, что есть такая страна, как Россия:свободная, великая, огромная, с народом, который не умеет и не будет жить по чужой указке. Запад всегда мечтал «стравить между собой народы», опустить Россию на дно нищеты.

Путин подчеркнул, что Запад хочет видеть Россию не свободным обществом, а толпой бездушных рабов. Отсюда его агрессия к независимым государствам. Правящие верхушки одних государств добровольно соглашаются сдать свой суверенитет, стать их вассалами, других подкупают, запугивают. А если те не соглашаются, то разрушаются целые государства, оставляя после себя бедствия, руины, миллионы искореженных судеб.

«Именно в алчности и намерении сохранить свою ничем не ограниченную власть и есть подлинные причины той гибридной войны, которую коллективный Запад ведет против России. Они желают нам не свободы, хотят видеть нас в колонии, хотят не равноправного сотрудничества, а грабежа. Для них прямая угроза — это наша мысль и философия. Поэтому они покушаются на наших философов. Наша культура и искусство представляют для них опасность. Поэтому они и пытаются ее запретить. Наше развитие и процветание тоже для них угроза. Им вообще не нужна Россия, она нужна нам. Мы защитим наши ценности и Родину», — заявил Президент