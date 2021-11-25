Число пострадавших при взрыве шахты в Кузбассе увеличилось до 60 человек

Количество раненых во время взрыва, случившегося на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, достигло 60 человек. Об этом рассказал глава Кемеровской области Сергей Цевилев, передает телеканал RT.

«Число пострадавших, обратившихся за медпомощью после ЧП на шахте „Листвяжная“ в Кузбассе, возросло до 60», — сообщил губернатор.

Ранее сообщалось о 45 пострадавших шахтерах и 11 погибших. Спасательная операция продолжается.

О ЧП стало известно сегодня, 25 ноября, в 5.08 по московскому времени. В Сибирское управление Ростехнадзора поступило сообщение о задымлении в шахте, расположенной в Беловском районе, и последовавшем за этим взрыве. Причиной происшествия стало возгорание угольной пыли в вентиляции.

Власти Кузбасса заявили, что всем родственникам погибших и пострадавшим будет оказана помощь. Президент РФ Владимир Путин выразил глубочайшие соболезнования родственникам погибших и поручил сделать всё возможное, чтобы помочь пострадавшим.