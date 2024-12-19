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Путин о врио главы Курской области: «Опытный человек, умеет работать с людьми»
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн умеет работать с людьми, заявил Президент России Владимир Путин в ходе подведения итогов года в прямом эфире.
Президент России выразил надежду на то, что новый руководитель поспособствует быстрому восстановлению инфраструктуры после завершения боевых действий в регионе.
«Очень рассчитываю на то, что и новый руководитель региона, который назначен в Курскую область… Он в принципе человек опытный, умеющий работать напрямую с людьми, я поэтому туда его и назначал, длительное время работал в Государственной Думе с избирателями своими, напрямую работает, умеет это делать. Надеюсь, что так и будет, индивидуальная работа с каждым будет налажена», — подчеркнул Путин.
Ранее стало известно, что на восстановление инфраструктуры Курской области уже выделено 108 млрд рублей.
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