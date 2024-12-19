Путин о врио главы Курской области: «Опытный человек, умеет работать с людьми»

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн умеет работать с людьми, заявил Президент России Владимир Путин в ходе подведения итогов года в прямом эфире.

Президент России выразил надежду на то, что новый руководитель поспособствует быстрому восстановлению инфраструктуры после завершения боевых действий в регионе.

«Очень рассчитываю на то, что и новый руководитель региона, который назначен в Курскую область… Он в принципе человек опытный, умеющий работать напрямую с людьми, я поэтому туда его и назначал, длительное время работал в Государственной Думе с избирателями своими, напрямую работает, умеет это делать. Надеюсь, что так и будет, индивидуальная работа с каждым будет налажена», — подчеркнул Путин.

Ранее стало известно, что на восстановление инфраструктуры Курской области уже выделено 108 млрд рублей.