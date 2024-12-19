Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин: На жилье для жителей Курской области уже выделили 108 млрд рублей
Ущерб, причиненный Курской области украинскими войсками, можно будет оценить после завершения операции в регионе. Восстановлена будет вся инфраструктура, заявил в рамках подведения итогов года в прямом эфире Президент РФ Владимир Путин.
«Всё будет восстановлено, даже не может быть никаких сомнений. Будем восстанавливать и дорожную сеть, и коммунальную инфраструктуру, и объекты социального назначения, школы, детские сады, клубы, жилье, конечно. И будут выдаваться сертификаты на восстановление жилья. Тому, кто хочет переехать, — будем помогать переезжать в другие регионы», — сказал глава государства.
Уже сейчас на эти цели выделили около 108 млрд рублей. Первые деньги поступили адресатам.
«Работать администрация будет все праздники, встречаться с людьми и решать вопросы, в том числе и по сертификатам. Я понимаю, что ничего хорошего нет в том, что происходит с вами. Люди несут тяжелые утраты, потери и неудобства бытовые, особенно связанные с детьми. Но мы обязательно все сделаем. Не сомневайтесь», — заключил Путин.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»