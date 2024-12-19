Путин: На жилье для жителей Курской области уже выделили 108 млрд рублей

Ущерб, причиненный Курской области украинскими войсками, можно будет оценить после завершения операции в регионе. Восстановлена будет вся инфраструктура, заявил в рамках подведения итогов года в прямом эфире Президент РФ Владимир Путин.

«Всё будет восстановлено, даже не может быть никаких сомнений. Будем восстанавливать и дорожную сеть, и коммунальную инфраструктуру, и объекты социального назначения, школы, детские сады, клубы, жилье, конечно. И будут выдаваться сертификаты на восстановление жилья. Тому, кто хочет переехать, — будем помогать переезжать в другие регионы», — сказал глава государства.

Уже сейчас на эти цели выделили около 108 млрд рублей. Первые деньги поступили адресатам.

«Работать администрация будет все праздники, встречаться с людьми и решать вопросы, в том числе и по сертификатам. Я понимаю, что ничего хорошего нет в том, что происходит с вами. Люди несут тяжелые утраты, потери и неудобства бытовые, особенно связанные с детьми. Но мы обязательно все сделаем. Не сомневайтесь», — заключил Путин.