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Путин о татарстанских «Метеорах-2020»: Востребованы по всей стране
Президент России Владимир Путин высоко оценил татарстанские суда на воздушной подушке «Метеор-2020». Об этом он заявил на встрече с Раисом республики Рустамом Миннихановым, прошедшей в Казани.
«Суда на воздушных крыльях — „Метеоры“ <...> востребованные по всей стране», — подчеркнул глава государства.
Рустам Минниханов напомнил, что в 2023 году было выпущено два таких судна – «Муса Джалиль» и «Михаил Девятаев». В планах на 2024 год — производство еще четырех. «Начали ходить в Чебоксары, в Удмуртию — очень востребованные», — подтвердил он.
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