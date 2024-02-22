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Татарстан – республика достижений 22 февраля 2024 15:27

Путин о татарстанских «Метеорах-2020»: Востребованы по всей стране

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Путин о татарстанских «Метеорах-2020»: Востребованы по всей стране
«Метеор-2020»
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Президент России Владимир Путин высоко оценил татарстанские суда на воздушной подушке «Метеор-2020». Об этом он заявил на встрече с Раисом республики Рустамом Миннихановым, прошедшей в Казани.

«Суда на воздушных крыльях — „Метеоры“ <...> востребованные по всей стране», — подчеркнул глава государства.

Рустам Минниханов напомнил, что в 2023 году было выпущено два таких судна – «Муса Джалиль» и «Михаил Девятаев». В планах на 2024 год — производство еще четырех. «Начали ходить в Чебоксары, в Удмуртию — очень востребованные», — подтвердил он.

#метеор #Владимир Путин #Татарстан – республика достижений
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