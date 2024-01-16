Стало известно расписание «Метеоров» из Казани в Чебоксары и Ульяновск в 2024 году

«Метеор-2020»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В 2024 году суда «Метеор-2020» будут ходить по маршрутам Казань — Чебоксары — Казань и Казань — Ульяновск — Казань начиная с 1 мая. Об этом на итоговом заседании коллегии Госкомитета РТ по туризму сообщил генеральный директор компании «Флот РТ» Роман Лизалин.

«Метеор», следующий из столицы Татарстана в Ульяновск, будет отправляться в 7.00 и прибывать в центр соседнего региона в 11.00. Отправляться в обратный путь он будет в 14.00 и возвращаться в Казань в 18.00.

«Метеор», следующий из столицы Татарстана в столицу Чувашии, будет отправляться в 8.00 и прибывать в Чебоксары в 11.00. Отправляться в обратный путь он будет в 15.00 и возвращаться в Казань в 18.00.

«В будущем планируется объединить несколько регионов страны системой речных перевозок. Среди [таких] субъектов, помимо Татарстана, Ульяновской области и Чувашии, находятся Нижегородская область, Самарская область, Пермский край и Башкортостан. Для реализации проекта будут использоваться суда „Метеор-2020“, на балансе РТ находятся уже два таких судна, а до 2025 года планируется приобрести еще четыре», — добавил спикер.

Всего компания «Флот РТ» за несколько месяцев прошлого года перевезла более 9 тыс. человек.