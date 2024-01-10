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«Вычесали всю теплицу»: Путину в Анадыре рассказали о высоком спросе на свежие огурцы
В ходе рабочего визита на Чукотку Президент Владимир Путин осмотрел круглогодичный тепличный комплекс в Анадыре. Индивидуальный предприниматель Наталья Макатрова рассказала ему о высоком спросе на продукцию.
«Новый год прошел. Огурца сейчас мало», – уточнила предприниматель, показывая грядки с огурцом, на что глава государства отметил: «Всё съели».
Макатрова пояснила, что из-за новогодних праздников спрос был ажиотажным: «Вычесали всю теплицу». Она также рассказала о том, как планируется расширять производство.
«Хотим выращивать полностью весь спектр овощной. Это полностью салат – у нас есть салатный цех, где салат растет, – кинза, базилик, травы. Под заказ делаем микрозелень. Потихонечку начинаем приучать народ к зеленым вкусностям, полезностям. Витамины», – подчеркнула Макатрова.
Современное растениеводческое хозяйство, которым руководит семья Макатровых, позволяет выращивать овощи в условиях вечной мерзлоты и обеспечивать ими, в частности, детсады и школы, отметили в пресс-службе Кремля.
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