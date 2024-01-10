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Владимир Путин впервые посетил Чукотку
Президент России Владимир Путин прибыл на Чукотку с рабочим визитом – эта поездка стала для него первым посещением этого региона страны. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее Владимир Путин рассказывал, что до сих еще не успел посетить все субъекты РФ и хотел побывать на Чукотке. Отмечается, что единственный раз в истории руководитель страны посещал Чукотку в 2008 году – это был Дмитрий Медведев, который в те года занимал пост главы государства.
Сегодняшняя поездка Путина является первой региональной в новом году. В 2023-м он посетил более чем 20 субъектов РФ, среди которых и новые регионы страны.
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